Talas Belediyesinden çölyak hastalarına düzenli gıda desteği

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sosyal hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmayla glutensiz gıdaya erişimde güçlük yaşayan ailelere destek olunuyor.

Şu ana kadar Talas'ta ikamet eden ve çölyak rahatsızlığı bulunan 121 aile, belediye tarafından her ay düzenli olarak hazırlanan özel glutensiz gıda paketlerini alarak destekten faydalanıyor.

Bu hizmetten yararlanmak için ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek ve çölyak hastalığına dair geçerli bir sağlık raporuna sahip olmak yeterli oluyor.

Vatandaşların gelir durumu bu hizmetten faydalanmak için bir engel teşkil etmiyor. Belirtilen iki şartı taşıyan herkese eşit hizmet sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'ne atıfta bulunarak, sosyal belediyecilik anlayışlarının gereği olarak bu hassas konuda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.