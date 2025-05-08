Kayseri'de 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı apartmanının merdiven boşluğunda yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı apartmanının merdiven boşluğunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "yağma" suçlarından toplam 55 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş. (37), saklandığı apartmanının merdiven boşluğunda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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