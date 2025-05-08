Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla empati parkuru kuruluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin yaşamlarını daha yakından anlamayı hedefleyen empati parkuru etkinliği, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde yapılacak.

9 Mayıs Cuma günü saat 10.00-22.00 arasında açık olacak etkinlikte ziyaretçiler, günlük yaşamda engelli bireylerin karşılaştığı fiziksel engelleri deneyimleme imkanı bulacak.

Tek kol kullanarak yapılan görevler, tekerlekli sandalye ile parkur tamamlama gibi aktiviteler aracılığıyla katılımcılar, empati kurmanın önemini birebir yaşayarak öğrenecek.

- Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu'na katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Büyükkılıç, şehri geleceğe hazırlayacak gençlere ve bilim insanlarına fırsat verecek uygulamalar hazırladıklarını, akıllı şehir projeleri ile insanların hayatını kolaylaştırdıklarını belirtti.