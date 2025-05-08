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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla empati parkuru kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:53
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla empati parkuru kuruluyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin yaşamlarını daha yakından anlamayı hedefleyen empati parkuru etkinliği, kentte bulunan bir alışveriş merkezinde yapılacak.

        9 Mayıs Cuma günü saat 10.00-22.00 arasında açık olacak etkinlikte ziyaretçiler, günlük yaşamda engelli bireylerin karşılaştığı fiziksel engelleri deneyimleme imkanı bulacak.

        Tek kol kullanarak yapılan görevler, tekerlekli sandalye ile parkur tamamlama gibi aktiviteler aracılığıyla katılımcılar, empati kurmanın önemini birebir yaşayarak öğrenecek.

        - Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu yapıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu'na katıldı.

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Büyükkılıç, şehri geleceğe hazırlayacak gençlere ve bilim insanlarına fırsat verecek uygulamalar hazırladıklarını, akıllı şehir projeleri ile insanların hayatını kolaylaştırdıklarını belirtti.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise sempozyumun verimli geçmesi temennisinde bulundu.

        Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        - Başkan Büyükkılıç, bisiklet yolu yapım çalışmalarını inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi'ni bağlayan yol üzerindeki 2 bin 100 metre uzunluğundaki bisiklet yolu yapım çalışmalarını inceledi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, bisiklet yolu yenileme ve yapım çalışmalarına dair değerlendirmede bulundu.

        Kayseri'nin bisiklet için en uygun şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Mevcut şartları iyileştirme yönünde hem irade gösteriyoruz hem de yeni açtığımız yollarda bisiklet yollarını hayata geçiriyoruz. Amacımız hem bisiklet kullanımını çoğaltmak, insanların sağlıklı olarak yaşamasına katkı sağlamak hem de bunu bir kültür haline dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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