Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu Kayseri'de düzenlendi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından Kayseri'de "Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen sempozyuma, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜBA Başkanı Şeker, programda yaptığı konuşmada, ERÜ'nün Anadolu'nun üniversiteleşme sürecinde kilometre taşı olduğunu belirtti.

TÜBA olarak her bir konuyu kendi içerisinde multidisipliner olarak değerlendirdiklerini anlatan Şeker, "TÜBA, dijitalleşmenin toplumsal yapı üzerindeki etkilerine yönelik çok boyutlu bir yaklaşımı uzun süreden beri takip ediyor. Bu alanda da kurmuş olduğu bir çalışma grubu var. Bu çalışma grubu, üyeleri üzerinden de etkinlikler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Rektör Altun ise yapay zeka kavramının, bilgiye hızlı şekilde ulaşımı ve sonuçların daha kısa sürede elde edilmesi olarak gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: