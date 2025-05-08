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        Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu Kayseri'de düzenlendi

        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından Kayseri'de "Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:47
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        Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu Kayseri'de düzenlendi
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        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından Kayseri'de "Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen sempozyuma, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurulu ve ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        TÜBA Başkanı Şeker, programda yaptığı konuşmada, ERÜ'nün Anadolu'nun üniversiteleşme sürecinde kilometre taşı olduğunu belirtti.

        TÜBA olarak her bir konuyu kendi içerisinde multidisipliner olarak değerlendirdiklerini anlatan Şeker, "TÜBA, dijitalleşmenin toplumsal yapı üzerindeki etkilerine yönelik çok boyutlu bir yaklaşımı uzun süreden beri takip ediyor. Bu alanda da kurmuş olduğu bir çalışma grubu var. Bu çalışma grubu, üyeleri üzerinden de etkinlikler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

        Rektör Altun ise yapay zeka kavramının, bilgiye hızlı şekilde ulaşımı ve sonuçların daha kısa sürede elde edilmesi olarak gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "İnsan faktörünü bu süreçler dışında tutmamak gerekiyor. Yapay zeka, bir algoritma olarak bazı konuları ezberliyor ve öğrenmeye çalışıyor ancak veri oluşturabildiğiniz kadar öğrenebiliyor. Dolayısıyla yapay zeka veri fazlalığı olduğu zaman öğrenmeyle daha etkin sonuçlar ortaya konulması için önemli çalışma sonuçlarını da beraberinde getirmiş olacaktır."

        Açılış konuşmalarının ardından Derviş Karaboğa moderatörlüğündeki tematik oturumda akademisyenlerce sunumlar gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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