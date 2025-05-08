Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        "Kezban teyze"nin kaybolan düvesi dron ile bulundu

        Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bir kadının kaybolan düvesi, belediye görevlilerinin dron desteğiyle bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kezban teyze"nin kaybolan düvesi dron ile bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bir kadının kaybolan düvesi, belediye görevlilerinin dron desteğiyle bulundu.

        Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Kezban Dinçer (71) düvesinin kaybolması üzerine durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        Bölgede dron uçurarak hayvanı aramaya başlayan belediyenin Basın Yayın Şube Müdürlüğü personeli kısa sürede hayvanı buldu.

        Dinçer, düvesinin 2 gündür kayıp olduğunu, belediye ekiplerinin dron ile arayarak hayvanını bulduğunu belirtti.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Kezban ablamızın büyükbaş hayvanı firar etti. Kezban ablamızın ALO 153 İletişim Merkezimize ulaşarak yardım talebinde bulunmasıyla ekiplerimiz hemen harekete geçti. Basın Yayın Şube Müdürlüğü personelimizce dron ile yapılan aramalar sonucu hayvanın yeri tespit edildi"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri'de konuştu:
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'de eşini bıçakla öldüren kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası
        Kayseri'de eşini bıçakla öldüren kadına 19 yıl 2 ay hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis
        Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanıağa 'haksız tahrik' indirimi ile 19 y...
        Şiddet uygulayan kocasını öldüren sanıağa 'haksız tahrik' indirimi ile 19 y...
        Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu Kayseri'd...
        Uluslararası Yapay Zeka Hukuku ve Hukukta Dijitalleşme Sempozyumu Kayseri'd...
        Bilal Erdoğan: Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağ...
        Bilal Erdoğan: Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağ...