"Kezban teyze"nin kaybolan düvesi dron ile bulundu

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bir kadının kaybolan düvesi, belediye görevlilerinin dron desteğiyle bulundu.

Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Kezban Dinçer (71) düvesinin kaybolması üzerine durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgede dron uçurarak hayvanı aramaya başlayan belediyenin Basın Yayın Şube Müdürlüğü personeli kısa sürede hayvanı buldu.

Dinçer, düvesinin 2 gündür kayıp olduğunu, belediye ekiplerinin dron ile arayarak hayvanını bulduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kezban ablamızın büyükbaş hayvanı firar etti. Kezban ablamızın ALO 153 İletişim Merkezimize ulaşarak yardım talebinde bulunmasıyla ekiplerimiz hemen harekete geçti. Basın Yayın Şube Müdürlüğü personelimizce dron ile yapılan aramalar sonucu hayvanın yeri tespit edildi"