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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası verildi

        Kayseri'de konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 sürücüye toplam 11 bin 916 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 00:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:41
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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası verildi
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        Kayseri'de konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 sürücüye toplam 11 bin 916 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı araçların konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Paylaşıma konu 6 araç sürücüsü polis ekiplerince tespit edildi.

        Sürücülere trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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