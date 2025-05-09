Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası verildi
Kayseri'de konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 sürücüye toplam 11 bin 916 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 sürücüye toplam 11 bin 916 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı araçların konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Paylaşıma konu 6 araç sürücüsü polis ekiplerince tespit edildi.
Sürücülere trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.
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