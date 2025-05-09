Kocasinan Belediyesi, 8 yılda 7 bin 225 çölyak paketi dağıttı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden ailelere toplam 7 bin 225 çölyak paketi dağıttı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, çölyaklı ailelerin ve sağlıklı yaşamı tercih edenlerin her zaman yanlarında olduklarını ve desteği sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Yapılan projelerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ve çölyak hastalığının hassas bir beslenme gerektiren yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Çolakbayrakkdar, "2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulama ile ilçe genelinde ikamet eden 307 çölyaklı aileye bugüne kadar 7 bin 225 çölyak paketi dağıttık." ifadelerini kullandı.

Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yaptıklarını bildiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2017 yılında 66 kişiye 264, 2018 yılında 132 kişiye 528, 2019 yılında 174 kişiye 1163, 2020 yılında 182 kişiye 960, 2021 yılında 190 kişiye 851, 2022 yılında 203 kişiye 952, 2023 yılında 218 kişiye 960, 2024 yılında 307 kişiye 1265 ve son 4 ayda 307 kişiye 282 koli olmak üzere toplamda 7 bin 225 çölyak paketi dağıttık. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı, gerek şehrimizde gerekse ulusal anlamda Türkiye'de birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Belediye olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırladığımız glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Ayrıca, restoran ve paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri Türkiye’nin her köşesine ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve bunu yaparken aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir."