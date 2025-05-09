Çolakbayrakdar, yüksek hızlı tren hattının Himmetdede'deki şantiyesini inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) Projesi'nin Himmetdede Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Çolakbayradar, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çolakbayradar, projenin tamamlanmasıyla Kayserilerin konforlu, hızlı ve modern bir ulaşım sistemine kavuşacağını belirtti.

Projeyi Kayseri'nin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması adına stratejik bir adım olarak gördüğünü ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Buradaki çalışmalar 24 saat esasına göre devam ediyor. Yaz kış demeden, hava koşulları elverdiği sürece ekipler gece gündüz özveriyle çalışıyor. Bu proje, Kayserili hemşehrilerimizin modern, hızlı ve konforlu bir ulaşım sistemine kavuşması amacıyla hayata geçiriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ancak en büyük teşekkürü, bu vizyoner projenin arkasındaki kararlı duruşuyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz."