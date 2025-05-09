KAYÜ öğrencilerinden Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne ziyaret
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencileri, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ni ziyaret ederek, enerji üretim süreçlerini inceledi.
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) öğrencileri, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ni ziyaret ederek, enerji üretim süreçlerini inceledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünden 13 öğrenci, öğretim görevlisi ve bölüm başkan yardımcısı Abdulkadir Dağlı eşliğinde tesise teknik gezi düzenledi.
Ziyarette yetkililer tarafından öğrencilere tesisin işletim süreçleri, atıkların nasıl enerjiye dönüştürüldüğü ve elektrik üretim tesisinin çalışma prensipleri hakkında bilgi verildi.
Gençler, çevreye duyarlı yatırım ve hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür etti.
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