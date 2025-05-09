İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, cilt kanserine karşı uyardı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, özellikle yazın artan güneş ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Erşan, yaptığı yazılı açıklamada, cilt kanserinin, cilt hücrelerinin anormal bir şekilde çoğalması sonucu meydana geldiğini, cildin güneş ışınları gibi zararlı faktörlere karşı korunmasız kaldığında, cilt kanseri riskinin arttığını belirtti.

Her cilt değişikliğinin kanser anlamına gelmediğini ancak şüpheli değişikliklerde zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerektiğine dikkati çeken Erşan, "Cilt kanserinin en büyük nedeni, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarıdır. Özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe uzun süre maruz kalmak bu riski artırır. Ayrıca, solaryum kullanımı, açık tenli olmak, geçmişte şiddetli güneş yanığı geçirmek, ailede cilt kanseri öyküsü bulunması gibi faktörlerde riski artırabilmektedir." ifadelerini kullandı.

En sık görülen cilt kanseri türünün melanom dışı cilt kanserleri olduğunu aktaran Erşan, şunları kaydetti: