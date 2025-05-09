Kayseri'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türk Dünyası Ormanları Lifos Girişi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, özellikle orman yangınlarına karşı yanıcı maddelerden temizlenmesi amacıyla etkinlikte öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

Orman yangınlarına tahammüllerinin olmadığını belirten Çiçek, "Orman Bölge Müdürlüğümüzle beraber yakında aldığımız kararları uygulamaya koyacağız. Biz Kayseri olarak orman noktasında çokta istediğimiz seviyede olduğumuzu söyleyemem. Son yıllarda Orman Bölge Müdürlüğümüz bir seferberlik başlattı. Geçen yıl 3 milyona yakın ağacı Yamula'ya ektik. Bu yılda 1 milyona yakın ağaç ekecekler. Orman sayısının ve miktarının artırılması bütün halkımızın talebi." diye konuştu.

Katılımcıların çevredeki çöpleri toplayarak doğanın korunmasına katkı sağladığı etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve öğrenciler katıldı.