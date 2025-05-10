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        Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:22
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        Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

        Tomarza İlçesi Şıhbarak Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Y.B'nin evinde arama yapan ekipler, evde bulunan V.Ş, E.E, M.K. ve A.K'nin define aramak için bir araya geldiğini tespit etti.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliye ait 40 metre uzunluğunda yeraltı kamerası, 1 batarya, 4 değerli maden arama çubuğu, 1 ruhsatsız tabanca, 57 av tüfeği fişeği, 3 tarihi eser niteliği taşıyan taş, bir miktar esrar ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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