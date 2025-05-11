Belediye personelinden akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı kadına yardım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ çalışanı, akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı kadına yardım ederek, evine ulaştırdı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ çalışanı, akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı kadına yardım ederek, evine ulaştırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ personeli, Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda akülü tekerlekli sandalyesi bozulan yaşlı kadına yardım etti.
İstasyonda görevli güvenlik personeli tarafından araca bindirilen kadın, akülü tekerlekli sandalyesiyle birlikte Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
Yaşlı kadın, kendisine yardım eden belediye çalışanına teşekkür etti.
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