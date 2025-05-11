Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Belediye personelinden akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı kadına yardım

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ çalışanı, akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı kadına yardım ederek, evine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye personelinden akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı kadına yardım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ çalışanı, akülü tekerlekli sandalyesi arıza yapan yaşlı kadına yardım ederek, evine ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ personeli, Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda akülü tekerlekli sandalyesi bozulan yaşlı kadına yardım etti.

        İstasyonda görevli güvenlik personeli tarafından araca bindirilen kadın, akülü tekerlekli sandalyesiyle birlikte Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

        Yaşlı kadın, kendisine yardım eden belediye çalışanına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        İncesu Kaymakamı Karakaş'tan şehit annelerine ziyaret
        İncesu Kaymakamı Karakaş'tan şehit annelerine ziyaret
        Başkan Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Başkan Palancıoğlu, Subaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        109 yaşındaki "Şemsi teyzeye" Anneler Günü ziyareti
        109 yaşındaki "Şemsi teyzeye" Anneler Günü ziyareti
        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua...
        Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua...
        Ömrünü zihinsel engelli kızına adadı
        Ömrünü zihinsel engelli kızına adadı