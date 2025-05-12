Talas Antika Pazarı nostalji tutkunlarını ağırladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan Antika Pazarı, antika ve nostalji tutkunlarının buluşma noktası oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanı'nda başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi pazar yerinde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan pazarda, halı, kilim ve seccadelerden tespihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor.

Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen antika satıcılarının da yoğun ilgi gösterdiği bir platform haline gelen pazar, ziyaretçilerine hem alışveriş yapma hem de kültürel bir gezi deneyimi yaşatıyor.

Antika Pazarı, her ayın ikinci pazar günü tarih ve nostalji severleri ağırlamaya devam edecek.