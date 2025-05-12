AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri’deki programları kapsamında Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Demir, il ziyaretlerinde belediye başkanları ile bir araya gelerek, istişarelerde bulunduklarını belirtti.
Demir, "Temel amacımız önce teşkilat mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelmek, ardından belediye başkanlarımızla bir araya gelip, yaptıkları görevler açısından istişarede bulunmaktır. Kayseri bizim her zaman onurumuz, gururumuz." ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç ise Demir'i Kayseri'de ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti.
Demir'e ziyarette, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar eşlik etti.
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