Kayseri'de berber dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden S.E.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi'ndeki bir berber dükkanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışta çıktı.

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