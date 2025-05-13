Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de berber dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir berber dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 23:54 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de berber dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir berber dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Gesi Fatih Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi'ndeki bir berber dükkanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışta çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.E.D. ve A.G. yaralandı.

        İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden S.E.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.A'nın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        38 yıl sonra aklandı
        38 yıl sonra aklandı
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Evini vinçle taşıdı
        Evini vinçle taşıdı
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!

        Benzer Haberler

        Düğünde havaya ateş ederken tutukluk yapan silahla yakınını öldüren sanığa...
        Düğünde havaya ateş ederken tutukluk yapan silahla yakınını öldüren sanığa...
        Kayseri'de sağanak; alt geçitler su doldu (2)
        Kayseri'de sağanak; alt geçitler su doldu (2)
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de yapılacak huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi için pr...
        Kayseri'de yapılacak huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi için pr...
        Kayseri'de sağlıkçılar meslektaşlarını fotoğrafladı
        Kayseri'de sağlıkçılar meslektaşlarını fotoğrafladı
        Talas Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına başladı
        Talas Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına başladı