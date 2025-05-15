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        Kayseri'de tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis

        Kayseri'de tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:42
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        Kayseri'de tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis
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        Kayseri'de tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis verildi.

        Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık F.D, mağdur F.T. ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti başkanının son sözünü sorduğu sanık, öfkesine yenik düştüğünü ve olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık F.D'ye, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta, 11 Eylül 2024'te, F.D., tartıştığı komşusu F.T'yi bıçakla yaralamıştı.

        F.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, polisin gözaltına aldığı F.D. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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