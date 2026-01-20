Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas'ta yarıyıl tatilinde çocuklar için 3 farklı tiyatro oyunu sahnelenecek

        Talas Belediyesince yarıyıl tatilinde çocuklar için 3 farklı tiyatro oyunu sahnelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta yarıyıl tatilinde çocuklar için 3 farklı tiyatro oyunu sahnelenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Talas Belediyesince yarıyıl tatilinde çocuklar için 3 farklı tiyatro oyunu sahnelecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Başkan Amca'dan Karne Hediyesi-Çocuk Tiyatrosu" etkinliği kapsamında, sevilen çocuk oyunları minik izleyicilerle ücretsiz buluşacak.

        Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunlar, hem eğlenceli hem de eğitici içerikleriyle çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek.

        Etkinlik kapsamında, "Körebe" 22 Ocak Perşembe, "Garfield Trafikte" 28 Ocak Çarşamba ve "Ormanlar Kralı Ağustos Böceği" adlı oyun ise 31 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te sahnelenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların karne sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, tüm çocukları buluşmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesi için ihale süreci başlad...
        Kocasinan'da öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesi için ihale süreci başlad...
        Talas'ta 381 yeni işyeri açıldı
        Talas'ta 381 yeni işyeri açıldı
        Kayseri'de Avrupa'nın dikkatini çeken projeler
        Kayseri'de Avrupa'nın dikkatini çeken projeler
        1 metreyi aşan karda yol açma mücadelesi Kapanan 118 mahalle yolu ulaşıma a...
        1 metreyi aşan karda yol açma mücadelesi Kapanan 118 mahalle yolu ulaşıma a...
        Görevli olduğu üniversitede öğrencilerden etkilenip, çocukluk hayali gazete...
        Görevli olduğu üniversitede öğrencilerden etkilenip, çocukluk hayali gazete...
        Cumhurbaşkanlığının desteklediği aşı araştırma merkezi salgınlarla mücadele...
        Cumhurbaşkanlığının desteklediği aşı araştırma merkezi salgınlarla mücadele...