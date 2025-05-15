Kayseri'de hırsızlık için kuyumcuya gelen zanlı panikleyip kaçtı
Kayseri'de kar maskesiyle kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan zanlı, panikleyip kaçtı.
Kayseri'de kar maskesiyle kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan zanlı, panikleyip kaçtı.
Kocasinan ilçesi Barış Manço Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli şüpheli, girdiği kuyumcuda silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını istedi.
İş yeri sahibi çekmeceyi açarken panikleyen zanlı kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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