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        Kayseri'de hırsızlık için kuyumcuya gelen zanlı panikleyip kaçtı

        Kayseri'de kar maskesiyle kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan zanlı, panikleyip kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:09 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:13
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        Kayseri'de hırsızlık için kuyumcuya gelen zanlı panikleyip kaçtı
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        Kayseri'de kar maskesiyle kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan zanlı, panikleyip kaçtı.

        Kocasinan ilçesi Barış Manço Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kar maskeli şüpheli, girdiği kuyumcuda silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını istedi.

        İş yeri sahibi çekmeceyi açarken panikleyen zanlı kaçtı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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