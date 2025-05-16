Kayseri'de "Koramaz Vadisi Müzesi" ziyarete açıldı

Kayseri'de, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'ni ve çevresini tanıtmaya katkı sağlayacak müze törenle hizmete açıldı.

Koramaz Vadisi'nde yer alan Ağırnas Mahallesi'ndeki Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı restore edilerek "Koramaz Vadisi Müzesi"ne dönüştürüldü. Müzenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, müzenin muhteşem olduğunu ve bütün detayların düşünüldüğünü söyledi.

Emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Çiçek, "Dünyanın en büyük mimarı sizin hemşerinizdir. Ağırnaslı çocukların kimin hemşehrisi olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. Buraya ne yaparsak yapalım az kalır ama bir yerden başlanması lazım. Ağırnas’ta müze yapılacağı söylenince bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim." dedi.

Büyükkılıç ise bir açık hava müzesi olan Kayseri'yi tanıtmaya gayret ettiklerini belirtti.