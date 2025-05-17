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        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı Temsilciler Meclisi Toplantısı yapıldı

        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı Temsilciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:39
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        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı Temsilciler Meclisi Toplantısı yapıldı
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        Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı Temsilciler Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, toplantı, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz başkanlığında yapıldı.

        Toplantıya, Hizmet-İş Sendikasına bağlı çeşitli iş kollarında görev yapan iş yeri temsilcileri ile komite başkanları katıldı.

        Sendikal teşkilatlanma, toplu iş sözleşmeleri, çalışma hayatındaki güncel gelişmeler, işçi hakları ve yerel ulusal düzeyde sendikal stratejiler başta olmak üzere birçok konuda istişareler yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Navruz, sendikal teşkilatlanmanın sahadaki en temel yapı taşı olan temsilcilerin ve komite başkanlarının, emek mücadelesinin lokomotifi olduğunu belirtti.

        Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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