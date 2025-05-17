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        Kayseri'de Müzeler Haftası'nda büyükşehir belediyesi müzeleri ücretsiz olacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin Müzeler Haftası'nda ücretsiz olacağını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:13
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        Kayseri'de Müzeler Haftası'nda büyükşehir belediyesi müzeleri ücretsiz olacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin Müzeler Haftası'nda ücretsiz olacağını bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nda büyükşehir belediyesine ait çok sayıda müze ücretsiz hizmet verecek.

        Selçuklu Uygarlığı ve Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Kent Müzesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi, İncesu ilçesindeki Kent Müzesi, Develi ilçesinde Kent Müzesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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