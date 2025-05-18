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        TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:17 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:19
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        TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba, yaptığı konuşmada, kuruluşlarından itibaren 12 yıldır önce ahlak ve maneviyat şiarıyla durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

        TÜGVA'nın gençlerin sadece bugününü değil yarınını da inşa edeceği bir mektep olduğunu ifade eden Seba, kendilerinin de bu mektebin inanmış ve adanmış neferleri olduklarını belirtti.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılması, çağın gerekliliklerine uygun bireyler olarak yetişmeleri yönünde önemli görevler üstlenen TÜGVA'nın çalışmalarını takdirle takip ettiğini kaydederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Genel kurulda İsmail Vefa Bayırbaş, yeniden TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi seçildi.

        Kongreye, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gençler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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