17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Kayseri'de başladı

17. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Kayseri'nin ev sahipliğinde başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na, Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 10 bin 508 katılımcı 3 bin 903 robot projesiyle katılıyor.

MEB tarafından her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmada, tanıtım filmi izlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katılması nedeniyle yarışmanın açılış programına video mesaj gönderdi.

Bakan Tekin, mesajında, öğrencilerin yalnızca robotlarını yarıştırmayacağını, bilgiye olan tutkusunu, üretme cesaretini ve birlikte başarma kararlılıklarını göreceklerini belirtti.

Her öğrencinin çabasının, teknik başarıdan çok daha fazlasını ifade ettiğini anlatan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Disiplinli çalışmanın inançla yola çıkmanın ve ortak hedefler için harcanan emeğin anlamlı birer örneğini sunacaksınız. Bu yarışmaya ayırdığınız her an sizi hem mesleki hem insani bakımdan daha ileriye taşıyor. Bilgi ahlakla birleştiğinde derinleşir, üretim sabırla yoğrulduğunda gerçek değerlenir. Türkiye'nin dört bir yanından gelip burada ortaya koyacağınız her eser, bu ülkenin ve insanlığın geleceğinde bulduğumuz umudun da bir sembolü. Yeni yüzyılın mühendisleri, bilim insanları, girişimcileri olarak sistemler kurmanın ötesine geçiyorsunuz. Daha adil, daha sürdürülebilir ve insanı merkeze alan bir gelecek inşa ediyorsunuz. Attığınız her adım kıymetli çünkü bir hayalin izinden yürüyen insan yalnız kendini değil, çevresini de dönüştürür. Başta bu organizasyona katkı sunan öğretmenlerimiz olmak üzere TÜBİTAK ve TİKA gibi tüm kurum ve paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonunu geçmişimizin ilhamı, bugünün azmi ve sizin gibi gençlerin enerjisiyle bilim, teknoloji ve girişimcilikle büyütüyoruz."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise 17'ncisi düzenlenen yarışmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ökten, teknoloji ve inovasyon tutkunu gençlerin hayallerini, azmini ve ülkenin teknoloji üreten gücünü gösterdiğini ifade etti. Ülkenin teknoloji üreten gücünün teminatının gençler olduğunu vurgulayan Ökten, şöyle konuştu: "Bu yarışma yalnız bir mücadele alanı değil, aynı zamanda Ahilik kültürünün özünü hatırlatan ülkemizin köklü mazisini bugünün anlayışıyla harmanlayan bir platform. Bu yıl rekor katılımcı sayısıyla gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri, iletişim becerilerini artırmaları ve geleceğe daha sağlam adım atmaları için önemli bir fırsat sunuluyor. Bu etkinlikteki deneyimlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından katılan tüm yarışmacı öğrencilerimize ve onlara vizyonlarıyla yol gösteren kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.