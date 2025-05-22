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        Atıl bisikletler tandem bisiklete dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılıyor

        MUHAMMED KISIR - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis) istasyonlarında hizmet veren ekonomik ömrünü tamamlamış bisikletleri geri dönüştürerek tandem bisiklet üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:20
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        Atıl bisikletler tandem bisiklete dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılıyor
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis) istasyonlarında hizmet veren ekonomik ömrünü tamamlamış bisikletleri geri dönüştürerek tandem bisiklet üretiyor.

        Belediyenin toplu taşıma kullanımını artırmak, hatlara erişimi kolaylaştırmak, kent içi ulaşımın kalitesini yükseltmek ve bütünleşik toplu taşıma sistemi oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği KayBis kapsamında kurulan istasyonlarda zamanla kullanım dışı kalan atıl bisikletler, ekiplerce toplanarak Tacettin Katlı Otoparkı'na getiriliyor.

        Buradan KayBis atölyesine götürülen bisikletler, 10 kişilik ekip tarafından detaylı şekilde inceleniyor. İlk aşamada bisikletin sağlam parçaları ayıklanarak, yıpranmış veya işlevini yitirmiş kısımlar ayrıştırılıyor. Daha sonra sağlam kalan gövde ve diğer parçalar, kaynak işlemiyle birbirine bağlanarak iki kişilik oturma ve pedal düzenine sahip tandem bisiklete dönüştürülüyor.

        Sürüş güvenliği testi ve teknik kontrollerin ardından kullanıma hazır hale getirilen tandem bisikletler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki istasyonlarda hizmete sunuluyor.

        Çift kişilik bisikletler, özellikle engelli bireyler ve bisiklet kullanmayı bilmeyenlerce tercih ediliyor.

        Ulaşım AŞ Otopark ve Bisiklet İşletme Müdürü Yakup Dinç, AA muhabirine, KayBis bünyesinde 91 istasyonda 1000 bisikletle hizmet verdiklerini söyledi.

        KayBis'te atıl hale gelen bisikletleri tandeme dönüştürdüklerini anlatan Dinç, "Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ziyaretinde engelli kardeşimiz bir hayalini gerçekleştirmek istiyor. Kardeşimiz, 'Ben de bisiklet sürmek istiyorum' şeklinde talepte bulununca Başkanımız bizlere talimat verdi. Tandem bisiklet araştırmasına başladık ve teknik ekibimizle üretme kararı aldık." dedi.

        - Modifikasyonla tandeme dönüştürülüyor

        Dinç, şu ana kadar 25 tandem bisiklet ürettiklerini belirterek, "Atıl durumdaki bisikletleri atölyemizde modifikasyon yaparak tandeme dönüştürüyoruz. Atölyemizde yaptığımız için yüzde 90'a yakın tasarruf elde etmiş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle üretimimize devam edip Kayseri halkına hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Bir tandem bisikleti 10 günde ürettiklerini dile getiren Dinç, kullananlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

        Tandem bisikleti kullanan Mehmet Melih Yetiş, belediyenin bisikletlerini çok sık kullandığını, arkadaşıyla tek bisiklete binmenin güzel olduğunu söyledi.

        Dilara Doğan da tandem bisikletlerin şehir için güzel bir avantaj olduğunu anlatarak, "Yakın zamanda görme engelli vatandaşlarımız kullanmıştı. Onların deneyimi için de güzel. Ayrıca arkadaşımızla çok farklı bir deneyim yaşadık. Atıl durumdaki bisikletlerden yapılan bu bisikletler tasarruf açısından güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

        Arkadaşıyla bisiklet kullanan Fatma Akdeniz de tandem bisikletler sayesinde beraber aktivite yapma imkanı bulduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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