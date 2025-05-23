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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 926 lira ceza kesildi

        Kayseri'de, trafik kurallarına uymayan 2 sürücüye 64 bin 926 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:35 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:35
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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 926 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de, trafik kurallarına uymayan 2 sürücüye 64 bin 926 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ters şeritte ilerleyen ve drift atan araç görüntüleriyle ilgili çalışma yaptı.

        Drift atan aracı tespit eden ekipler, alkollü sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 55 bin 659 lira ceza verdi. Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

        Ekipler, ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne de 9 bin 267 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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