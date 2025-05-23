Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yahyalı'da asfalt çalışmaları devam ediyor

        Yahyalı Belediyesi, altyapısı ve doğal gaz çalışmaları tamamlanan Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerinde sıcak asfalt serimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahyalı'da asfalt çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yahyalı Belediyesi, altyapısı ve doğal gaz çalışmaları tamamlanan Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerinde sıcak asfalt serimine başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Esat Öztürk, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, ilçede altyapı ve yol düzenleme çalışmalarını sürdüklerini belirtti.

        Vatandaşların taleplerini dikkate alarak hizmet üretmeye devam ettiklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

        "Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerimizde uzun süredir beklenen sıcak asfalt serimine başladık. Gerçekten buranın yol genişlemesi ve asfalta hazırlanması konusunda ekibimin çok büyük çabası oldu. Derebağ, ilçemizin turistik bir bölgesidir. Asfaltı dökülen yolumuz 8 kilometre ve bu yolumuza yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz, mahallelerimizin ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmek. İnşallah kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

        Öztürk'e AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve belediyesi meclis üyeleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin

        Benzer Haberler

        Kayseri'nin "saklı lezzetleri" Kocasinan Akademi'de gün yüzüne çıkıyor
        Kayseri'nin "saklı lezzetleri" Kocasinan Akademi'de gün yüzüne çıkıyor
        Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda öğrenciler, ilk kez su üstü kategorisi...
        Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda öğrenciler, ilk kez su üstü kategorisi...
        Kayserispor gelecek sezona odaklandı
        Kayserispor gelecek sezona odaklandı
        Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'ndan 'kurban' uyarısı
        Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'ndan 'kurban' uyarısı
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 926 lira ceza kesild...
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 64 bin 926 lira ceza kesild...
        Kayseri'de, 1008 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kayseri'de, 1008 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi