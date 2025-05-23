Yahyalı'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Yahyalı Belediyesi, altyapısı ve doğal gaz çalışmaları tamamlanan Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerinde sıcak asfalt serimine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Esat Öztürk, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, ilçede altyapı ve yol düzenleme çalışmalarını sürdüklerini belirtti.

Vatandaşların taleplerini dikkate alarak hizmet üretmeye devam ettiklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Derebağ, Kirazlı ve Çağlayan mahallelerimizde uzun süredir beklenen sıcak asfalt serimine başladık. Gerçekten buranın yol genişlemesi ve asfalta hazırlanması konusunda ekibimin çok büyük çabası oldu. Derebağ, ilçemizin turistik bir bölgesidir. Asfaltı dökülen yolumuz 8 kilometre ve bu yolumuza yaklaşık 30 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz, mahallelerimizin ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmek. İnşallah kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."