Talas'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Kurban satış ve kesim yerlerinin altyapı hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi, satış yerlerini kurayla belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde kurulacak kurban satış alanındaki yerlerin tahsisi için yapılan kura çekimiyle 72 küçükbaş, 15 de büyükbaş besicinin yeri belirlenmiş oldu.

Kurban satış ve kesim yeri içerisinde su ve elektrik olmak üzere birçok imkan bulunuyor.

Pazar yerini beğendiklerini ifade eden hayvan üreticileri, destekleri için Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.