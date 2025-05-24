Milli Eğitim Bakanı Tekin, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi, beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni öncesinde kamikaze dron gösterisini izleyerek, bazı kategorilerdeki son yarışların startını verdi.

Daha sonra başlayan ödül töreninde konuşan Tekin, eğitim ve öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama ve beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Tekin, dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu anlatarak, çocukların gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzuladıklarını dile getirdi.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın da bu felsefinin doğal ürünü olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yarışma, Bakanlığımız bünyesinde her yıl büyük heyecan ve özveriyle gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Açılışına yurt dışında olduğum için katılamadığım etkinliğin, kapanış programına katılmayı arzu ettim. Sizleri bu heyecanla görmekten dolayı inanılmaz derecede mutlu olduk. Heyecanımızı paylaşan öğretmenlerimizi görünce mutluluğumuzu onlarla paylaşmaya çaba sarf ettik. Arkanızda size destek olan velileri gördükçe mutluluğumuz bir kat daha arttı. Hepinize teşekkür ediyorum." - "Artık okullarımız çocuklarımızın bilgileri beceriye dönüştürebilecekleri bir alana dönüştü" Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçlerinin okulda bilgi ezberletmenin ve vermenin çok ötesine geçtiğini dile getiren Bakan Tekin, şunları kaydetti: "Artık okullarımız çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edilebilecekleri bilgileri sunmak yerine gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de bu.