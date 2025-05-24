Kayseri'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Bu arada, bisikletin çalınma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde bir kişinin apartman önündeki bisikleti alıp, uzaklaştığı görülüyor.
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