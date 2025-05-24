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        Kayseri'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:37
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        Kayseri'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi belirledi.

        Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Bu arada, bisikletin çalınma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntüde bir kişinin apartman önündeki bisikleti alıp, uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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