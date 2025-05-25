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        Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" uygulaması kapsamında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:53
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        Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" uygulaması kapsamında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'ndaki Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sincan İlçe Müdürlüğünün standında ölçüm yaptırarak, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına katıldı.

        Vücut kitle indeksi ölçümü yapılan Işıkhan, tüm vatandaşları "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" stantlarında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırmaya davet etti.

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