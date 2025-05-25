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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:03
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehmet Eray Özbek, Cardoso, Nazon

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Brazao, Seferi

        Gol: Dk. 14 Brazao (Sipay Bodrum FK)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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