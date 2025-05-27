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        Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi hizmete açıldı

        Kayseri'de açılan Mutfak Sanatları Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:19
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        Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi hizmete açıldı
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        Kayseri'de açılan Mutfak Sanatları Merkezi misafirlerini ağırlamaya başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla hizmet veren merkez, kentin mutfak kültürünü yaşatmak, geleneksel lezzetleri tanıtmak ve gastronomi alanındaki yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi’nin şehrin gastronomi ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracağını ifade etti.

        Merkezin, eğitim, turizm ve kültürel tanıtım açısından önemli bir cazibe yeri olacağını belirten Büyükkılıç, "Lezzet tutkunlarının yeni buluşma noktası Mutfak Sanatları Merkezi, şehrimizin kalbinde kapılarını açtı. Usta şeflerimizin özenle hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler, her damağa hitap eden zengin menüsü, şıklığı ve iştah açan atmosferiyle sizleri bekliyor. Minik misafirlerimiz için çocuk oyun alanımız da mevcut." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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