Kayseri Sanayi Odası mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, odada yapılan toplantı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Özkaya, açılışta yaptığı konuşmada, sanayicilerin zorluklara katlanarak, bedeller ödeyerek faaliyetlerine devam ettiğini, müşteri kaybetmemek için maliyetine ya da zararına satışları göze aldıklarını belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı, küresel ticaretin yavaşladığı ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye ekonomisinin de bu küresel çalkantılardan etkilendiğini ifade etti.

Son dönemde kur baskısının devam etmesiyle birlikte maliyetlerin önemli ölçüde arttığını belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu artışları ihracat fiyatlarımıza yansıtmakta zorlanıyoruz. Rekabet ettiğimiz ülkelerdeki fiyat avantajı, bizim için giderek dezavantaja dönüşüyor. Ayrıca kredi maliyetlerinin yüksekliği firmalarımızı ciddi anlamda zorluyor. Yüksek faiz oranları ile mevcut yatırımları yenilemek bile zorken, yeni yatırımların hayata geçmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum, aynı zamanda üretim ve istihdamda yavaşlamalara sebep oluyor. Bu nedenle, üretimin sürdürülebilirliği için uygun maliyetli finansman modelleri ve sanayiciye yönelik uzun vadeli destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Sanayicilerin sorun ve taleplerine de değinen Büyüksimitci, oda olarak bu sorunları görmezden gelmediklerini, aksine, üyelerin sesi olmaya, yaşanan her sıkıntıyı ilgili mercilere taşımaya ve çözüm üretmek adına somut adımlar atmaya devam ettiklerini aktardı.

Erciyes Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arsa tahsisleri hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, "Erciyes OSB'de ilk arsa ön tahsisleri tamamlandı. İlk etapta 5 bin ve 7 bin 500 metrekarelik 17 parselimizin ihalesini gerçekleştirdik. Aşama aşama ön tahsis ihalelerimiz devam edecek. Bu bölge şehrimizin gelecek vizyonunda çok önemli bir yer tutuyor. Erciyes OSB, önümüzdeki yıllarda Kayseri'nin sanayi kapasitesini artıracak yeni bir üretim üssü olacak." ifadelerini kullandı.