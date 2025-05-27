Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Sanayi Odası mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Sanayi Odası mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı.

        KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, odada yapılan toplantı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

        Özkaya, açılışta yaptığı konuşmada, sanayicilerin zorluklara katlanarak, bedeller ödeyerek faaliyetlerine devam ettiğini, müşteri kaybetmemek için maliyetine ya da zararına satışları göze aldıklarını belirtti.

        KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise dünya ekonomisinde belirsizliklerin arttığı, küresel ticaretin yavaşladığı ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye ekonomisinin de bu küresel çalkantılardan etkilendiğini ifade etti.

        Son dönemde kur baskısının devam etmesiyle birlikte maliyetlerin önemli ölçüde arttığını belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki bu artışları ihracat fiyatlarımıza yansıtmakta zorlanıyoruz. Rekabet ettiğimiz ülkelerdeki fiyat avantajı, bizim için giderek dezavantaja dönüşüyor. Ayrıca kredi maliyetlerinin yüksekliği firmalarımızı ciddi anlamda zorluyor. Yüksek faiz oranları ile mevcut yatırımları yenilemek bile zorken, yeni yatırımların hayata geçmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum, aynı zamanda üretim ve istihdamda yavaşlamalara sebep oluyor. Bu nedenle, üretimin sürdürülebilirliği için uygun maliyetli finansman modelleri ve sanayiciye yönelik uzun vadeli destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini bekliyoruz."

        Sanayicilerin sorun ve taleplerine de değinen Büyüksimitci, oda olarak bu sorunları görmezden gelmediklerini, aksine, üyelerin sesi olmaya, yaşanan her sıkıntıyı ilgili mercilere taşımaya ve çözüm üretmek adına somut adımlar atmaya devam ettiklerini aktardı.

        Erciyes Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arsa tahsisleri hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, "Erciyes OSB'de ilk arsa ön tahsisleri tamamlandı. İlk etapta 5 bin ve 7 bin 500 metrekarelik 17 parselimizin ihalesini gerçekleştirdik. Aşama aşama ön tahsis ihalelerimiz devam edecek. Bu bölge şehrimizin gelecek vizyonunda çok önemli bir yer tutuyor. Erciyes OSB, önümüzdeki yıllarda Kayseri'nin sanayi kapasitesini artıracak yeni bir üretim üssü olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı

        Benzer Haberler

        Palancıoğlu'ndan emlak vergisi çağrısı
        Palancıoğlu'ndan emlak vergisi çağrısı
        Kocasinan Belediyesi sporcularından Berra Çiftçi'den masa tenisinde çifte m...
        Kocasinan Belediyesi sporcularından Berra Çiftçi'den masa tenisinde çifte m...
        Joseph Attamah: Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum
        Joseph Attamah: Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum
        Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi hizmete açıldı
        Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi hizmete açıldı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
        Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisiyle lige tutundu
        Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisiyle lige tutundu