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        Kayseri'de FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı

        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:50
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        Kayseri'de FETÖ üyesi eski icra müdürü yakalandı
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        Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski icra müdürü H.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Pınarbaşı ilçesinde saklandığı adreste yakalanan H.Ş. cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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