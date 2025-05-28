Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 123 bin 707 lira ceza

Aracıyla ters yönde ilerleyen sürücüye de 9 bin 267 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "drift atan ve ters yönde ilerleyen araç" paylaşımlarıyla ilgili çalışma yürüttü.

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