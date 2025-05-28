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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:51 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:51
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, M.A. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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