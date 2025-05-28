Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, M.A. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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