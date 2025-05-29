Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Anne kız Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aynı hedefe ok atıyor

        HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki İrem Yalçın, Geleneksel Türk Okçuluğu ile uğraşan kızı İkranur Koşar'ı antrenmanlara götürürken merak sardığı sporda antrenör oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne kız Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aynı hedefe ok atıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki İrem Yalçın, Geleneksel Türk Okçuluğu ile uğraşan kızı İkranur Koşar'ı antrenmanlara götürürken merak sardığı sporda antrenör oldu.

        Kızını, henüz 9 yaşındayken Bünyan Şehit Onur Karasungur Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Geleneksel Okçuluk Kursu'na yazdıran ve antrenmanlarını yakından takip eden Yalçın, bir süre sonra kendisi de ok atışlarına başladığı spora ilgi duymaya başladı.

        Kursta sürekli antrenör değişikliği yaşandığı için bu alanda eğitmen olmaya karar veren Yalçın, 2024 Ağustos ayında Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından verilen 1 haftalık uygulamalı sınavın ardından antrenörlük belgesi aldı.

        Daha sonra Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu'nda kurs vermeye başlayan Yalçın'ın yetiştirdiği 11 lisanslı sporcu katıldıkları yarışmalarda 4 kupa ve 10 madalya kazandı.

        - "Bu Türklük damarımı kabartan bir spordu"

        İrem Yalçın, AA muhabirine, kızının okçuluk kursuna gitmesiyle kendisinin de heveslenerek bu spora gönül verdiğini söyledi.

        Birkaç denemeyle başladığı ok atışlarının ardından kendisini keşfettiğini anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

        "Kızımın Kayseri birinciliği başarısı olunca yetenekli olduğunu fark ettim ve arkasından gitmek istedim. Bu Türklük damarımı kabartan bir spordu. Antrenörü olunca ben aldım sazı elime artık. Bu sefer benim otoritem başladı. Kızım benden önce de çok iyi bir okçu olmasına rağmen yine de bana kulaklarını açmak zorunda. Çok iyi bir okçu olduğunda, 'Kızım kadar olabilecek miyim acaba' demiştim. Şu anda ondan da destek alıyorum."

        - "Annemle birçok kupa ve madalya kazandık"

        Yalçın'ın 14 yaşındaki kızı İkranur Koşar ise izlediği tarihi diziden etkilenerek 9 yaşında Geleneksel Türk Okçuluğu'na gönül verdiğini söyledi.

        Annesiyle gurur duyduğunu belirten Koşar, "Annem önceden arkamda beni izliyordu. Sadece merak ettiği için iki üç tane ok atıp gidiyordu. Daha sonra 'Başarılısın bu konuda, yapabilirsin' dediler. Annem de antrenörlük sınavlarına girdi, kazandı. Şu anda birlikte antrenman yapıyoruz. Annemle katıldığımız yarışmalarda birçok kupa ve madalya kazandık." dedi.

        Annesinden eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Koşar, milli takıma seçilerek ailesini ve ülkesini gururlandırmak istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesislerini gezdi
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesislerini gezdi
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılandığı da...
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılandığı da...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan gündüz bakım evi inş...
        Kayseri'de belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan gündüz bakım evi inş...
        Kayseri'de 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı