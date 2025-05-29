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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 76 sikke ve obje ele geçirildi

        Kayseri'de, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:22
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        Kayseri'de tarihi eser niteliğinde 76 sikke ve obje ele geçirildi
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        Kayseri'de, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.S'nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 62 sikke ve 14 tarihi obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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