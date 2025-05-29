Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Narkotik köpeğinin de desteğiyle zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tüfek geçirildi.

Yaklaşık 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 44 ekip ve 130 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Şehit İbrahim Birol-10" operasyonu kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

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