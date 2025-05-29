Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazası anı güvenlik kamerasında
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dün Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde M.A'nın (23) kullandığı 38 AN 822 plakalı otomobil ile A.Ö. (20) kontrolündeki 38 AK 297 plakalı otomobilin çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Sürücülerin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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