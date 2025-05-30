Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Milli Kaleci Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Kaleci Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, milli kaleci Doğan Alemdar ve babası Gültekin Alemdar'ı makamında ağırladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, ziyaret için Alemdar'a teşekkür ederek, milli kaleciye başarılar diledi.

        Alemdar, Büyükkılıç'a A Milli Takım'da giydiği 12 numaralı formayı hediye ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Hayvanat bahçesindeki papağanlara 12 yıldır gözü gibi bakıyor
        Hayvanat bahçesindeki papağanlara 12 yıldır gözü gibi bakıyor
        30 yıldır mücadele ettiği MS'e dikkat çekmek için şarkı besteledi
        30 yıldır mücadele ettiği MS'e dikkat çekmek için şarkı besteledi
        Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurban pazarlarına özel otobüs seferleri düz...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurban pazarlarına özel otobüs seferleri düz...
        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan yeni konser
        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan yeni konser
        Sergej Jakirovic Hull City ile prensipte anlaştı
        Sergej Jakirovic Hull City ile prensipte anlaştı