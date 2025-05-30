Milli Kaleci Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, milli kaleci Doğan Alemdar ve babası Gültekin Alemdar'ı makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, ziyaret için Alemdar'a teşekkür ederek, milli kaleciye başarılar diledi.
Alemdar, Büyükkılıç'a A Milli Takım'da giydiği 12 numaralı formayı hediye ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
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