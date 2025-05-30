Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de yaz spor okulları kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek yaz spor okulları kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de yaz spor okulları kayıtları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek yaz spor okulları kayıtları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 spor tesisi ve 5 parkta düzenlenecek yaz spor okullarıyla 16 farklı branşta eğitim imkanı sunulacak.

        Üç dönem halinde planlanan yaz spor okullarının birinci dönemi 23 Haziran–17 Temmuz, ikinci dönemi 18 Temmuz–12 Ağustos, üçüncü dönem ise 13 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Yaş gruplarına göre planlanan kurslara katılmak isteyenler aylık bin lira, yetişkin kurslar için bin 500 lira, tenis yetişkin kursu için ise bin 750 lira ücret ödeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        ERÜ'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        ERÜ'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        Bakanlık, Erciyes 2025 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
        Bakanlık, Erciyes 2025 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
        Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser ver...
        Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser ver...
        Sultan Sazlığı'nda yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı
        Sultan Sazlığı'nda yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı
        Hayvanat bahçesindeki papağanlara 12 yıldır gözü gibi bakıyor
        Hayvanat bahçesindeki papağanlara 12 yıldır gözü gibi bakıyor
        Milli Kaleci Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        Milli Kaleci Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti