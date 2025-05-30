Kayseri'de yaz spor okulları kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterecek yaz spor okulları kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 20 spor tesisi ve 5 parkta düzenlenecek yaz spor okullarıyla 16 farklı branşta eğitim imkanı sunulacak.

Üç dönem halinde planlanan yaz spor okullarının birinci dönemi 23 Haziran–17 Temmuz, ikinci dönemi 18 Temmuz–12 Ağustos, üçüncü dönem ise 13 Ağustos–6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaş gruplarına göre planlanan kurslara katılmak isteyenler aylık bin lira, yetişkin kurslar için bin 500 lira, tenis yetişkin kursu için ise bin 750 lira ücret ödeyecek.