Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı
Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı.
Erciyes Dağı'nın zirvesine mayısta kar yağdı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinden itibaren de bölgede etkili olan sisin dağılmasıyla zirvedeki kar göründü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.