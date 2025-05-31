Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi

        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hizmet binasında gerçekleştirilen törende, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

        Türkiye'de de 100 binin üzerinde insanın tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı bir hastalık nedeniyle yaşamlarını yitirdiğine dikkati çeken Erşan, "Sigara ve sigara kullanımı, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Akciğer kanserinin yüzde 90'ının sebebi, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıyla gerçekleşmekte. Ayrıca sigara kullanımı ağız boşluğu, farenks, gırtlak, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, meme, böbrek ve mesane gibi kanser türlerine de sebebiyet vermektedir." diye konuştu.

        Erşan, sigara kullanımının koah, kalp ve damar hastalıklarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlara da neden olduğunu dile getirdi.

        Devletin de bu konuyla alakalı bir politika geliştirdiğini vurgulayan Erşan, şunları kaydetti:

        "Sadece tütün değil, tütün ve bağımlılık yapıcı bütün maddelerle alakalı bir devlet politikası geliştirilmiştir. Bu anlamda Alo 171 dediğimiz, 7/24 hizmet veren ve alanında uzman danışmalar tarafından vatandaşlarımıza destek olunmaktadır. Bunun dışında bütün illerimizde Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunuyor. İlimizde de 5 polikliniğimiz faaliyet gösteriyor. Geçen yıl ilimizdeki bu polikliniklere 4 bin 16 kişi başvuru yaptı. Bunlardan 1558'ine tedavi olanağı sunuldu. 2025 yılının ilk 4 ayında ise 1535 vatandaşımız başvuru yaptı ve bunlardan 671'ine ilgili hekimlerimiz destek sağladı. Bu manada sigarayı bırakan ve en az 1 ay temiz kalan kişilere başarı belgesi takdim edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Polikliniklerden yararlanarak sigarayı bırakan 62 yaşındaki Hayrettin Kulak ise 1974 yılından bu yana sigara içtiğini söyledi.

        Günde 2 paket içtiği sigara yüzünden sağlığının çok bozulduğunu anlatan Kulak, "Sigarayı bırakmak istiyordum. Sağ olsun hocamız çok destek oldu. Allah razı olsun. Onun sayesinde sigarayı bırakmayı başardım. Yaklaşık 1 aydır sigara içmiyorum. Şu anda çok iyiyim." dedi.

        Sigarayı bırakan 38 yaşındaki veteriner hekim Tuğba İmamoğlu da sigarayı oğlunun sayesinde bırakmaya karar verdiğini belirterek, "Sigarayı bıraktıktan sonra çok özgürleştiğimi düşünüyorum. Bu vesileyle birçok kişiye örnek olmak istiyorum. İnşallah bir daha içmeyeceğim. Bunun da sözünü vermiş olayım buradan." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından sigarayı bırakan kişilere teşekkür belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Emekli polis, 4'üncü evre kanseri yendi
        Emekli polis, 4'üncü evre kanseri yendi
        Sigarayı bırakan 51 yıllık tiryaki: Akşam öksürükten yatamazdım
        Sigarayı bırakan 51 yıllık tiryaki: Akşam öksürükten yatamazdım
        Kayserispor Kulübü Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic açıklaması:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic açıklaması:
        Başkan Büyükkılıç, 8 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı
        Başkan Büyükkılıç, 8 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı
        Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı
        Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı
        ERÜ'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        ERÜ'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi