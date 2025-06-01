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        Futbol: Nesine 2. Lig play-off finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:02 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:02
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        Futbol: Nesine 2. Lig play-off finali
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Bilal Gölen

        Artı Değer Vanspor: Abdulsamed Damlu, Sabahattin Destici (Dk. 85 Medeni Bingöl), Burak Kavlak, Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 97 Onur Özcan), Emre Adıgüzel, Özkan Yiğiter (Dk. 85 Erdem Seçgin), Eyüp Akcan (Dk. 97 Serkan Odabaşoğlu), Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Okan Eken (Dk. 85 Hasan Bilal), Mert Örnek (Dk. 72 Batuhan Kör)

        Batman Petrolspor: Yusuf Balcıoğlu, Semih Karadeniz, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Samet Karakoç, Emir Alagöz, Hüseyin Seyhan (Dk. 46 Bünyamin Yürür), Kubilay Yavuz (Dk. 112 Tunahan Çiçek), İmeri (Dk. 85 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çapar (Dk. 106 Cengizhan Akgün), İlker Karataş (Dk. 85 Melih İnan)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Özkan Yiğiter (Artı Değer Vanspor), DK. 64 Mert Çapar (Batman Petrolspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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