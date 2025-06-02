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        KGC ile TSYD'den, gazetecilerin tehdit edildiği iddiasına ilişkin açıklama

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, gazetecilerin tehdit edildiği iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:37
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        KGC ile TSYD'den, gazetecilerin tehdit edildiği iddiasına ilişkin açıklama
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        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, gazetecilerin tehdit edildiği iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

        KGC ile TSYD'den yapılan ortak açıklamada, Kayseri'de son dönemlerde kamu görevini yerine getiren gazetecilere yönelik tehdit ve susturma girişimlerinin artarak devam ettiği belirtildi.

        Durumun endişe ile takip edildiği ifade edilen açıklamada, bu durumun son örneğinin, bir televizyon programında gazetecilik görevini icra eden iki meslektaşlarının, yaptıkları yorum ve değerlendirmeler nedeniyle çeşitli baskılara maruz kalmalarıyla bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulandı.

        Açıklamada, bu gelişmelerin üzüntü verici olduğu kadar, ürkütücü bir hal almaya başladığına da dikkat çekildi.

        Basının, Anayasal güvence altında olan ve demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan mesleklerden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İfade özgürlüğü ise en temel hak ve hürriyetler arasındadır. Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri kapsamında güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilere tanınmış bir ayrıcalık değil, halkın doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkının da temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, yapılan eleştirilerin tehdit ve baskı unsurlarıyla bastırılmaya çalışılması kabul edilemez bir durumdur. Gazeteciler, bugüne kadar yaptıkları haber ve yorumlarla, bugün kendilerini susturmaya çalışan çevrelerle ilgili de çok önemli katkılar sunmuş ve kamuoyunda tanınmalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamışlardır. Bu bağlamda yapılan eleştirilerin olgunlukla karşılanması, varsa yanlış veya hatalı bir bilginin diyalog yoluyla çözülmesi temel bakış açısı olmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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