TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri Kayseri'de istişare toplantısına katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kayseri'de değerlendirme toplantısına katıldı.

Bazı bölgelerde nisanda gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

Heyet, ilçede bulunan Gençlik Merkezindeki toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen illere yönelik saha çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Toplantıyı, zirai dondan etkilenen üreticileri ve temsilcilerini dinlemek için düzenlediklerini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak, zirai dondan etkilenen illerimize yönelik saha çalışmalarımızı Malatya'dan başlayarak, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri Yeşilhisar'la bu haftaki saha çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Ekibimizin yarısı da Karaman'a gitti. Orada saha çalışmalarını yürütecek. Amacımız komisyon olarak özellikle dondan etkilenen çiftçilerimizi ve temsilcilerini birebir dinleyerek hem ilimize, ilçemize vermiş olduğu zararları yerinde tespit etmek, aynı zamanda bundan sonra bu tip afetlerin olmaması noktasında veya olursa da neler yapılması noktasında hep beraber, sizden aldığımız bilgileri rapor haline getirip etkilerini değerlendirmek amacıyla bugün buradayız. Sizleri dinlemek için geldik. İnşallah verimli bir toplantı olur."