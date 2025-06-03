Kayseri'de 6 yılda 50 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı

Kentin 10'dan fazla noktasında 102 milyon 687 bin 400 liralık yatırım yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet için yatırımlar devam ediyor.

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