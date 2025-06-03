Kayseri'de 6 yılda 50 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda bisiklet yollarına yaklaşık 50 kilometre ekleme yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda bisiklet yollarına yaklaşık 50 kilometre ekleme yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet için yatırımlar devam ediyor.
Bisiklet yollarına 6 yılda yaklaşık 50 kilometre eklenerek, toplam 80 kilometrelik bisiklet yolunun hizmet vermesi sağlandı.
Kentin 10'dan fazla noktasında 102 milyon 687 bin 400 liralık yatırım yapıldı.
Ayrıca, BMX parkuru kente kazandırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.