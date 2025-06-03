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        Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:18
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        Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Hacılar Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, toplantıda ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı projelerinin sahada yoğun şekilde sürdüğünü belirten Özdoğan, Aşağı Mahalle ve Orta Mahalle'deki dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Özdoğan, ilçede yapılacak yeni parke ve asfalt çalışmalarının ihale sürecinin tamamlandığını, bayram sonrasında uygulama aşamasına geçileceğini ifade etti.

        Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıklar hakkında da bilgi veren Özdoğan, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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